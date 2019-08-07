Социальная сеть Twitter призналась, что в течение года использовала данные некоторых пользователей без их разрешения. На сайте компании опубликовали извинения и рассказали, как работала схема.

Социальная сеть Twitter призналась, что в течение года использовала данные некоторых пользователей без их разрешения.На сайте компании опубликовали извинения и рассказали, как работала схема. Если пользователи просматривали с телефона в соцсети рекламу о каком-либо мобильном приложении, а затем устанавливали его, Twitter мог раскрывать часть персональных данных своим партнерам, даже если пользователи не получали никаких уведомлений и не давали разрешения на подобные действия.В Twitter это все назвали недоразумением и заявили, что лишь недавно выявили эту неисправность, сообщает "Россия 24". И добавили, что не знают, сколько человек могли пострадать. Однако заверили, что пароли и учетные записи электронной почты точно не попадали в третьи руки.