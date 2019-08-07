Советским телезрителям Валентина Шарыкина запомнилась по юмористической передаче Кабачок 13 стульев, в которой играла очаровательную пани Зосю. В Судьбе человека актриса рассказывает о самой большой занозе жизни - любви к режиссеру Евгению Ташкову, который был женат на Екатерине Савиновой.

Советским телезрителям Валентина Шарыкина запомнилась с первых же выпусков юмористической передачи "Кабачок "13 стульев". В ней блондинка с карими глазами, которую тогда называли "русской Мэрилин Монро", играла очаровательную пани Зосю.Театралы же посмотреть на игру актрисы уже многие десятилетия ходят в театр Сатиры.В "Судьбе человека" Шарыкина рассказывает о том, что артистическая карьера – по следам матери – началась у нее еще в Сибири, а оказавшись в столице, Валентина сразу же поступила в знаменитую "Щуку".Там же судьба свела ее с Андреем Мироновым, благодаря которому впоследствии Валентина и оказалась в Театре Сатиры, и там же, еще студенткой, познакомилась и вышла замуж за студента этого же театрального вуза Игоря.Брак их, однако, был недолгим: после выпуска Игоря никуда не взяли, он устроился работать на завод ЗИЛ. А вскоре в молодой семье начались проблемы, и через пять лет они развелись.Но еще до развода судьба свела ее с режиссером Евгением Ташковым, и он стал "занозой" Валентины на долгие годы.Познакомились они на съемках фильма "Майор Вихрь". Валентина влюбилась и была готова преодолеть любые преграды, чтобы быть вместе с любимым.Шарыкина ушла от мужа, и только потом узнала, что Ташков женат, да еще и на ее любимой актрисе Екатерине Савиновой – той самой Фросе Бурлаковой из "Приходите завтра",Казалось, на пути к своему счастью она преодолеет все преграды. На момент встречи с Ташковым она еще была замужем, но ради настоящей любви Шарыкина, не задумываясь, ушла от мужа. А потом узнала правду. Мало того, что Ташков был женат, так еще и на ее любимой актрисе Екатерине Савиновой. Той самой Фросе Бурлаковой из фильма "Приходите завтра".Актриса признается, что было очень тяжело, но она порвала связь с Ташковым и, чтобы излечить душевную боль, вышла замуж за актера Марка Туманова.Шарыкина вспоминает, что он был очень любящим и заботливым мужем, но от судьбы не уйдешь: после трагической смерти Екатерины Савиновой Ташков позвал Валентину в свою жизнь, и она оставила мужа.Сейчас актриса чувствует, что совершила большой грех – не надо было уходить от Туманова. Однако она сделала свой выбор, став не только спутницей любимого мужчины и известного режиссера – Валентина также заботилась о его сыне Андрее.Почти 10 лет они были вместе, но замуж ее Ташков так и не позвал. А потом ушел к молодой актрисе, исполнившей роль учительницы в знаменитом фильме "Уроки французского".Почему Шарыкина не решилась родить своих детей? Как переживала предательство любимого, из-за которого дважды бросала мужей? Какие отношения с Ташковым и его новой избранницей сложились у Валентины после расставания? Как Андрей Миронов помог ей оказаться в труппе Театра Сатиры? Из-за кого она 13 лет выходила на сцену лишь в массовке, и кто рядом с актрисой в последние годы?В гостях программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" актриса Валентина Шарыкина.