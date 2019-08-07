Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза.

Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.Он подчеркнул, что в августе-сентябре Мозырский нефтеперерабатывающий завод (Белоруссия) увеличит поставки на Украину дизтоплива на 25%. По расчетам Геруса, Киев в этом случае получит 250-260 тысяч тонн в месяц, вместо обычных ежемесячных 180 тысяч тонн.Представитель украинского президента также отметил, что ожидается увеличение поставок дизельного топлива из Литвы и других стран Евросоюза.Вместе с тем Герус рассказал, что Киев не собирается полностью отказаться от импорта нефтепродуктов из России, опасаясь, что это может ударить по украинской экономике, вызвав рост розничных цен.Ранее сообщалось о том, что с 1 августа кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на большинство российских товаров, в том числе, на дизельное топливо. В ответ, российские импортеры заявили, что прекратят из-за этого поставки.