Подмосковный город Одинцово превратился в огромный арт-объект: в эти дни там проходит международный фестиваль граффити. Лучшие уличные художники из 26 стран мира собрались, чтобы украсить фасады многоэтажек. Общая площадь таких полотен - более 30 тысяч квадратных метров. Каждая картина - с особым смыслом.

Подмосковный город Одинцово превратился в огромный арт-объект — в эти дни там проходит международный фестиваль граффити. Лучшие уличные художники из 26 стран мира собрались, чтобы украсить фасады многоэтажек. Общая площадь таких полотен — более 30 тысяч квадратных метров. И каждая картина — с особым смыслом.Уличный художник из Неаполя Йорит и его команда приступают к созданию гигантского полотна. Панель многоэтажного дома в Одинцове украсит портрет Юрия Гагарина.- Мы много читали о подвиге первого космонавта в мире. Мы гордимся вашим героем!Детали финального эскиза держат в секрете. В родной Италии Йорит рисовал на фасадах многоэтажек и Че Гевару, и Нельсона Манделу.Всего в микрорайоне Трехгорка Одинцовского района распишут 36 фасадов домов — всего 38 тысяч квадратных метров поверхности. Этот спальный район превратится в первый музей под открытым небом.Инициатива художников нашла одобрение у жителей района и получила финансовую поддержку Фонда президентских грантов."Это интервенция в городское пространство, произведения искусства в большом масштабе, свободные формы выражения", — говорит организатор фестиваля Дмитрий Левочкин.Все изображения на фасадах домов посвящены науке, культуре, спорту, экологической безопасности."Это именно живопись, это не рисование спреями, баллонами, которые в граффити художники используют. Я быстро перешел в мурализм, во фресковую живопись", — рассказывает уличный художник из Татарстана Рутем Кубик.Фестиваль уличного искусства — это и самореализация для художников, и культурный обмен, а еще — улучшение добрососедских отношений. Весь район в едином порыве, затаив дыхание, наблюдает за работой мастеров. Некоторых живописцев благодарные зрители просят на время оставить полотна и зайти на огонек.Народная дипломатия в действии, за обедом — особое взаимопонимание: говорят на одном языке жестов и симпатий. Хосе и Данья, живущие в Испании, так прониклись Россией, что уже интересуются графиком фестиваля на следующее лето. Здесь собираются провести и отпуск.