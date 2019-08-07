Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО разыскивают пропавшего без вести Артемова Сергея Ивановича...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО разыскивают пропавшего без вести Артемова Сергея Ивановича, 22.08.1954 года рождения, местонахождение которого не известно с 01.10.2004 года.Приметы: на вид 50 лет, рост 170 см.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам(495) 965-14-01; (495) 965-22-48, и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73