Экс-участница Дома-2 отреагировала на вопиющий инцидент в Северодвинске. Алена Водонаева намерена во что бы то ни стало наказать преступника, избившего ребенка на детской площадке.

Экс-участница"Дома-2" отреагировала на вопиющий инцидент в Северодвинске. Алена Водонаева намеренаво что бы то ни стало наказать преступника, избившего ребенка на детской площадке.Телеведущая свозмущением высказалась в Stories на своей странице в Instagram. Ее просто порвало отнегодования."Установите личность этой мрази! Имя, фамилия, адрес.Я готова понести все судебные финансовые расходы. Пожалуйста, найдите мне его!"– призвала пользователей соцсети Алена Водонаева. При этом она добавила видео жуткогопроисшествия.Ролик с инцидентомпоявился в соцсетях вечером 6 августа. На нем мужчина избиваетнесовершеннолетнего на детской площадке. На кадрах камеры видеонаблюдения видно,как подросток едет по велодорожке на велосипеде. На его пути возникаетмалыш и столкновения избежать не удается, передает region29.ru.Тогда находившийся неподалеку мужчина приходит в ярость. Он скидываетвелосипедиста на землю, а затем выбрасывает за пределы площадкии велосипед ребенка. По данному факту ОМВД Россиипо Северодвинску проводится проверка.Напомним, ранее , устав от замечаний подписчиков, ответила им вгрубой форме. На одном из фото фолловеры раскритиковали ее лоб, заметивна нем выступ. "Это второй локоть. А вам делать больше нечего, какразглядывать лоб? В фотошопе увеличила! Спите спокойно", – вышла из себяблогер. Сообщение сопроводила неприличным жестом.