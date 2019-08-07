Экс-участница
Дома-2 отреагировала на вопиющий инцидент в Северодвинске. Алена Водонаева намерена
во что бы то ни стало наказать преступника, избившего ребенка на детской площадке.
Экс-участница
"Дома-2" отреагировала на вопиющий инцидент в Северодвинске. Алена Водонаева намерена
во что бы то ни стало наказать преступника, избившего ребенка на детской площадке.
Телеведущая с
возмущением высказалась в Stories на своей странице в Instagram. Ее просто порвало от
негодования.
"Установите личность этой мрази! Имя, фамилия, адрес.
Я готова понести все судебные финансовые расходы. Пожалуйста, найдите мне его!"
– призвала пользователей соцсети Алена Водонаева. При этом она добавила видео жуткого
происшествия.
Ролик с инцидентом
появился в соцсетях вечером 6 августа. На нем мужчина избивает
несовершеннолетнего на детской площадке. На кадрах камеры видеонаблюдения видно,
как подросток едет по велодорожке на велосипеде. На его пути возникает
малыш и столкновения избежать не удается, передает region29.ru.
Тогда находившийся неподалеку мужчина приходит в ярость. Он скидывает
велосипедиста на землю, а затем выбрасывает за пределы площадки
и велосипед ребенка. По данному факту ОМВД России
по Северодвинску проводится проверка.
Напомним, ранее , устав от замечаний подписчиков, ответила им в
грубой форме. На одном из фото фолловеры раскритиковали ее лоб, заметив
на нем выступ. "Это второй локоть. А вам делать больше нечего, как
разглядывать лоб? В фотошопе увеличила! Спите спокойно", – вышла из себя
блогер. Сообщение сопроводила неприличным жестом.