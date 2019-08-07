В больнице города Раздельная Одесской области погибли два человека. Трагический инцидент произошел в результате взрыва боевой гранаты. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

В больнице города Раздельная Одесской области погибли два человека. Трагический инцидент произошел в результате взрыва боевой гранаты.Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Граната взорвалась в пищеблоке больницы. Известно о двоих погибших.В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.