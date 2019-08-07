Восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от паводка. Об этом сообщили в главном управлении МЧС региона.

Восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от паводка. Об этом сообщили в главном управлении МЧС региона.Также там готовятся ко второму этапу иммунизации против дизентерии и брюшного тифа. Для этого в регионе работают 14 специальных мобильных бригад. В Роспотребнадзоре заявляют, что уровень заболеваемости в зоне подтопления — в пределах нормы.Тем временем президент России на встрече с жителями региона заявил, что строительство новых домов в пострадавшей от паводка Иркутской области могло выйти из графика по объективным причинам, но в любом случае задача будет выполнена. Коррективы в план ликвидации последствий внесла вторая волна паводка, отметил президент.На встрече были также маленькие жители Иркутской области. Со многими из них президент общался во время поездки в регион. Приехал в том числе шестилетний Матвей Сафронов - тот самый мальчик, который в Тулуне рассказал Владимиру Путину об утонувшем садике.