Представитель Hotel Best San Francisco, располагающегося в испанском курортном городе Салоу, рассказал правду об инциденте с украинцами, которые якобы возмутились российским флагом. Он опроверг дискриминационный характер случившегося и объяснил, что произошло на самом деле.

Представитель Hotel Best San Francisco, располагающегося в испанском курортном городе Салоу, рассказал правду об инциденте с украинцами, которые якобы возмутились российским флагом. Он опроверг дискриминационный характер случившегося и объяснил, что произошло на самом деле.Ранее сообщалось, что украинские туристы, отдыхающие в Испании, попросили снять флаг России, который был вывешен в ресторане отеля. Их просьбе было отказано, кроме того, администрация заведения обратилась к туристам из России, чтобы те объяснили украинцам правила поведения. На этом поучительные меры якобы не закончились. На развлекательном вечере возле бассейна отеля выступили аниматоры, которые пели русские песни военных лет. В итоге возмущенные украинцы потребовали вернуть им деньги за испорченный отдых, но их оштрафовали за отмену брони. Соответствующая информация появилась после публикации в Facebook пользователя под ником David Plaster.Представитель по связям с общественностью отеля Сержи Берга рассказал РИА Новости, как все было на самом деле. По его словам, их гостиница периодически предлагает тематические ужины, для которых готовят блюда различных стран. Для того, чтобы гости могли понять, какая кухня используется сегодня, в отеле развешивают обозначающий флаг.Как отметил Сержи Берга, один из гостей действительно попросил убрать флаг России и его сняли без каких-либо возражений, чтобы посетитель не чувствовал себя неудобно.Что касается якобы исполнения русских песен военных лет, то в этот день выступала группа Duo Antares, чей репертуар основан на международных хитах.Гость, попросивший снять флаг, не был оштрафован или выселен — он по-прежнему остается постояльцем гостиницы, где проводит свой отпуск. Сержи Берга отметил, что отель ставит целью предложить наилучший отдых всем гостям, вне зависимости от страны их происхождения, национальности и, конечно же, без какой-либо дискриминации.Представитель гостиницы выразил сожаление в связи с возникшей путаницей, что привело к "фальшивым комментариям в социальных сетях". Отель обратился с просьбой ко всем убрать комментарии, которые не соответствуют действительности и плохо отражаются на его репутации.