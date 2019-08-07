На продаваемую продукцию не представили документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность

На продаваемую продукцию не представили документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасностьВ Роспотребнадзор поступило заявление от жителя Лакинска. Он нажаловался на деятельность торгового павильона «Рыба» на улице Лермонтова.Специалисты выявили множество нарушений. Так, например, в павильоне не оказалось водоснабжения и канализации. Для продавцов не оборудовали туалет и раковину для мытья рук. Рыбу перевозили не в специализированном охлаждаемом транспорте. На продаваемую продукцию не представили документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность и т.д.В связи с угрозой здоровью и жизни людей торговый павильон «Рыба» закрыли на 30 суток.