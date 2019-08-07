В Ачинском районе под Красноярском, где горел склад с боеприпасами, сократили зону действия режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили местные власти.

В Ачинском районе под Красноярском, где горел склад с боеприпасами, сократили зону действия режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили местные власти.Огонь повредил лишь несколько деревянных строений в деревне Каменка. Все пункты временного размещения уже закрыты, людям разрешили вернуться домой, но просят пока отложить сбор ягод и грибов.В лесах еще работают военные саперы, проверяют территорию.ЧП произошло в понедельник днем. Сутки спустя детонация зарядов прекратилась. По последним данным, один человек погиб, 13 пострадали. По факту пожара и взрывов заведено уголовное дело, сообщает телеканал "Россия 24".