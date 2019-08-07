В Москве приступили к тестированию системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источники.

В Москве приступили к тестированию системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.Пока водителям вместо штрафа за нарушение отправляют письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку.Подобные послания в ближайшие дни получат более пяти тысяч автовладельцев. Общее число выявленных нарушений за три месяца — более 700 тысяч. После завершения тестирования нарушителям будет приходить штраф на 800 рублей.Если система ошибочно выявит отсутствие страховки, водителям предлагают звонить на горячую линию Российского союза автостраховщиков.Возможность проверки ОСАГО с помощью камер обсуждается с 2015 года. В качестве пробной площадки выбрана Москва. Вице-премьер Максим Акимов дал поручение разобраться с проблемой до 1 февраля 2019 года, сообщает телеканал "Россия 24".