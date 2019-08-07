"Следственным управлением УВД по ЮВАО окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению троих мужчин в совершении разбоя", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению троих мужчин в совершении разбоя в особо крупном размере.Установлено, что обвиняемые напали на мужчину, который находился в автомашине. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили у потерпевшего денежные средства в сумме более 59 миллионов рублей, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое граждан из государств ближнего зарубежья в возрасте от 29 до 38 лет. Судом в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Лефортовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.