Ученые из Австралии и Новой Зеландии в ходе археологической экспедиции нашли останки огромного попугая. Все подробности сообщает издание
New Zealand Herald.
Ученые из Австралии и Новой Зеландии в ходе археологической экспедиции нашли останки огромного попугая. Все подробности сообщает издание
New Zealand Herald.
Группа археологов нашла окаменелости попугая, некогда
жившего на Земле. Раскопки велись в южной части Новой Зеландии, а именно в
местности Сент-Батанс. По словам палеонтологов, птица проживала на этой
территории примерно 20 миллионов лет назад, а ее габариты были внушительных
размеров: высота до одного метра и вес от семи до десяти килограммов. Название этому виду -
Heracles inexpectatus – дали в честь древнегреческого бога Геракла, известного
своими великими подвигами.
Исследование останков пернатого позволило сделать
вывод, что он является самым большим представителем своего вида, пишет . "Когда мы обнаружили кости на раскопках
около старого золотодобывающего карьера в Отаго, то сначала думали, что это
утка или останки нелетающей птицы типа киви, но не попугай. Никто никогда
раньше не встречал следов попугаев такого размера", – признается ученый Тревор
Уорти.
Он также добавил, что, скорее всего, птица была
хищной, так как его стальной клюв был способен справиться с различной пищей.
Эту же точку зрения разделяет и Майк Арчер, профессор Университета Нового
Южного Уэллса. По его словам, в Новой Зеландии на данный момент еще обитают
крупные попугаи – их размеры, конечно, значительно меньше предшественника. Кеа
могут охотиться на животных, отсюда ученые сделали вывод, что обнаруженный вид
попугая тоже относился к плотоядным.
Археологи добавили, что вымерший вид пернатых, видимо,
передвигался на своих двух, а не летал, как обычные птицы. Дело в том, что жили
предки попугаев в субтропических лесах, которые были для них настоящим
раем: "Это был очень теплый мир,
укрытый густыми зелеными лесами, так что Геркулес и его собратья, скорее всего,
не летали, а ходили по земле, собирая орехи, семена и фрукты", – пояснил
Тревор Уорти.
Стоит отметить, что жизненный век попугаев был
недолгим, так как 12 миллионов лет назад на этой территории произошло
глобальное похолодание, которое и унесло жизни гигантских пернатых.