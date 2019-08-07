Ученые из Австралии и Новой Зеландии в ходе археологической экспедиции нашли останки огромного попугая. Все подробности сообщает издание New Zealand Herald.

Ученые из Австралии и Новой Зеландии в ходе археологической экспедиции нашли останки огромного попугая. Все подробности сообщает изданиеNew Zealand Herald.Группа археологов нашла окаменелости попугая, некогдажившего на Земле. Раскопки велись в южной части Новой Зеландии, а именно вместности Сент-Батанс. По словам палеонтологов, птица проживала на этойтерритории примерно 20 миллионов лет назад, а ее габариты были внушительныхразмеров: высота до одного метра и вес от семи до десяти килограммов. Название этому виду -Heracles inexpectatus – дали в честь древнегреческого бога Геракла, известногосвоими великими подвигами.Исследование останков пернатого позволило сделатьвывод, что он является самым большим представителем своего вида, пишет . "Когда мы обнаружили кости на раскопкахоколо старого золотодобывающего карьера в Отаго, то сначала думали, что этоутка или останки нелетающей птицы типа киви, но не попугай. Никто никогдараньше не встречал следов попугаев такого размера", – признается ученый ТреворУорти.Он также добавил, что, скорее всего, птица былахищной, так как его стальной клюв был способен справиться с различной пищей.Эту же точку зрения разделяет и Майк Арчер, профессор Университета НовогоЮжного Уэллса. По его словам, в Новой Зеландии на данный момент еще обитаюткрупные попугаи – их размеры, конечно, значительно меньше предшественника. Кеамогут охотиться на животных, отсюда ученые сделали вывод, что обнаруженный видпопугая тоже относился к плотоядным.Археологи добавили, что вымерший вид пернатых, видимо,передвигался на своих двух, а не летал, как обычные птицы. Дело в том, что жилипредки попугаев в субтропических лесах, которые были для них настоящимраем: "Это был очень теплый мир,укрытый густыми зелеными лесами, так что Геркулес и его собратья, скорее всего,не летали, а ходили по земле, собирая орехи, семена и фрукты", – пояснилТревор Уорти.Стоит отметить, что жизненный век попугаев былнедолгим, так как 12 миллионов лет назад на этой территории произошлоглобальное похолодание, которое и унесло жизни гигантских пернатых.