Юноша пояснил, что хотел просто покататься по городу

Юноша пояснил, что хотел просто покататься по городуВ середине июля этого года в ночное время сотрудники ГИБДД О остановили скутер под управлением 18-летнего жителя Собинки.Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не смог объяснить, откуда у него транспортное средство. Выяснилось, что несколькими часами ранее скутер угнали из одного из дворов города.Подросток пояснил, что хотел просто покататься по городу.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.