Юноша пояснил, что хотел просто покататься по городу
Юноша пояснил, что хотел просто покататься по городу
В середине июля этого года в ночное время сотрудники ГИБДД О остановили скутер под управлением 18-летнего жителя Собинки.
Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не смог объяснить, откуда у него транспортное средство. Выяснилось, что несколькими часами ранее скутер угнали из одного из дворов города.
Подросток пояснил, что хотел просто покататься по городу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.