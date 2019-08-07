Гаджет, стоимость которого около 20 000 рублей, изъят полицейскими.

В ОМВД России по Судогодскому району обратился местный житель, сообщивший, что у него пропал мобильный телефон, стоимостью около 20 000 рублей.Сотрудники полиции при уточнении обстоятельств установили, что имущество могло быть похищено в момент, когда потерпевший находился во дворе одного из домов.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к хищению был задержан 33-летний местный житель.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что заметил телефон, забытый мужчиной на трансформаторном щите, однако возвращать его владельцу не стал, оставив у себя.5 августа следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции.