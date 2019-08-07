Особое внимание госавтоинспектор уделил теме безопасного управления велосипедом

5 августа сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Юрьев - Польскому району посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Юрьев-Польского и провели для детей урок безопасности дорожного движения.В начале занятия инспектор по безопасности дорожного движения капитан полиции Павел Задрогин проверил, насколько хорошо воспитанники центра знают правила дорожного движения. Ребята проявили активность и с удовольствием ответили на вопросы сотрудника полиции о том, как правильно переходить дорогу, как вести себя рядом с проезжей частью, рассказали, что означают знакомые им дорожные знаки.Особое внимание госавтоинспектор уделил теме безопасного управления велосипедом - вместе с детьми полицейский подробно разобрал правила езды на двухколесных средствах передвижения и перехода с велосипедом через проезжую часть по пешеходному переходу, побеседовал о необходимости использования защитной экипировки, а также напомнил о том, что детям до 14-и лет запрещено ездить на велосипеде по проезжей части дороги.В завершение мероприятия полицейский ответил ребятам на интересующие вопросы, а те, в свою очередь, поблагодарили Павла Владимировича за познавательную беседу.