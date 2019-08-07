Венесуэла обратилась с просьбой к Совету безопасности ООН и генсеку организации вмешаться и предпринять шаги в связи с действиями США, нарушающими международное право. Об этом рассказал во время брифинга постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.

Венесуэла обратилась с просьбой к Совету безопасности ООН и генсеку организации вмешаться и предпринять шаги в связи с действиями США, нарушающими международное право.Об этом рассказал во время брифинга постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада. Он отметил, что направил два письма — одно в Совет безопасности, а второе генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Просьба о помощи связана с враждебными действиями США. Монкада рассказал, что это нарушение международного законодательства, а также побуждение международного сообщества поддерживать американскую сторону. "Мы просим Совбез принять меры", — подчеркнул постпред Венесуэлы при ООН, отмечая, что США представляют угрозу международному миру.Самуэль Монкада рассказал, что генсек ООН пока не осудил угрозы применения военной силы против Венесуэлы. Постпред страны при ООН попросил вмешаться его в этот вопрос, учитывая посреднические возможности Гутеррешу. Монкада отметил, что это нужно для того, чтобы посмотреть, можно ли разрядить данный конфликт, потому что США занимаются эскалацией.Массовые протесты в Венесуэле начались 21 января. Они обращены против президента Николаса Мадуро после его приведения к присяге. Ряд стран Запада признал главу Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции Хуана Гуаидо временным главой государства. В свою очередь Россия, Китай, Турция, а также некоторые другие страны поддержали Мадуро как легитимного президента.