Ограничение действует только в «музейные часы»

Ограничение действует только в «музейные часы»Октябрьский районный суд Владимира посчитал, что права верующих не нарушают из-за введения так называемого «музейного времени», в которое вход в собор стал платным для всех.Истец из Нижнего Новгорода хотел заставить Владимиро-Суздальский музей-заповедник внести изменения в приказ от 17.04.2019 в части отмены входной платы в Успенский собор. Верующие не могут в это время беспрепятственно посещать одну из главных святынь.С 2006 года часы работы храма разделили на богослужебные и музейные. Музейное время составляет 3 часа 45 минут ежедневно: с 13:00 до 16:45, кроме понедельника. Все остальное время желающие могут бесплатно посещать храм, совершать молитву и поклоняться святыням.Владимирская Епархия не посчитала права верующих нарушенными, потому что музей-заповедник соблюдает условия соглашения.Октябрьский районный суд пришёл к выводу, что музей-заповедник не нарушает права граждан на свободу совести и вероисповедания, поэтому отказал в удовлетворении иска.