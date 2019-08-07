Басманный суд Москвы начал рассматривать дело бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Его обвиняют в хищении и растрате. Общая сумма похищенного - более 11 миллиардов рублей.

Басманный суд Москвы начал рассматривать дело бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Его обвиняют в хищении и растрате. Общая сумма похищенного — более 11 миллиардов рублей.10 лет сложнейшей работы правоохранительных органов, следствия и прокуратуры, десятки тысяч документов, сотни доказательств, международный розыск, экстрадиция и, наконец-то, главный фигурант дела о хищении более чем 11 милиардов рублей, экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов предстал перед судом.Обвинение по 22 преступлениям, 10 из которых — это мошенничество, 9 — легализация денежных средств и 3 — растрата. Свою вину экс-министр полностью признал, а потому дело рассматривается в особом порядке, что означает: во-первых, доказательства вины в суде изучаться не будут, а во-вторых, приговор не сможет превысить двух третей от максимального срока наказания.Адвокаты Кузнецова, впрочем, надеются и этот срок уменьшить, заявляя, что под стражей их подзащитный провел уже 7 лет, 3 месяца и 29 дней ровно. Это считая его заключение во Франции по запросу российской прокуратуры до экстрадиции.Также защитники уверены — по отдельным преступлениям уже истек срок давности, таких эпизодов 14. Следующее слушание состоится 14 августа, за это время сторона обвинения сможет ознакомиться с ходатайством защиты. По данным Следственного комитета, Кузнецов, используя служебное положение, переуступал долги перед предприятиями ЖКХ и прочими организациями подставным фирмам. Затем перепродавал долги банкам, после чего вынуждал глав районов брать кредиты на оплату этих долгов. В свою очередь, внесенные суммы уходили также на адреса фиктивных фирм, после чего присваивалась Кузнецовым и его сообщниками."На эти деньги, полученные таким путем, покупаются недвижимость, о которой достаточно часто говорится. В дальнейшем был сделан второй ход, уже на другие 2 миллиарда рублей по такой же схеме. Но уже участвовали другие районы Московской области", — поясняет бывший старший следователь при председателе СК России Александр Филин.Похищенные миллиарды экс-министр вкладывал в заграничную недвижимость, а также в предметы роскоши и антиквариат. По этому делу уже осуждены и находятся в розыске еще несколько человек. К примеру, экс-супруга Кузнецова укрывается от следствия в США. Впрочем, в любом случае, повидаться с бывшей женой у Кузнецова в ближайшее время получится едва ли, скорее всего обвинение запросит ему значительный срок тюремного заключения. На данный момент арест экс-министру продлен до 16 января 2020 года.