Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская мелькает в России и в светской, и в уголовной хронике. Только на страницах Дни.Ру ее имя было в новостях почти 700 раз! Одни восхищаются ее красотой, талантом, выдержкой, силой духа благославляют роман с Прохором Шаляпиным. Другие же ее клянут, поливают помоями, обзывают поломойкой и мошенницей.

Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская мелькает в России и в светской, и в уголовной хронике. Только на страницах "Дни.Ру" ее имя было в новостях почти 700 раз! Одни восхищаются ее красотой, талантом, выдержкой, силой духа благославляют роман с Прохором Шаляпиным. Другие же ее клянут, поливают помоями, обзывают "поломойкой" и "мошенницей".У народа к Виталине Цымбалюк-Романовской накопилось много вопросов. И она решила ответить всем страждущим. "Мне нечего скрывать, таить или стыдиться, – объяснила пианистка. – Для меня нет неудобных тем. Я могу все всем объяснить и растолковать".Именно поэтому в понедельник, 12 марта, в 14 часов Виталина Цымбалюк-Романовская согласилась стать гостей "Прямой линии" на странице "Дни.Ру" в социальной сети Instagram. Уже сегодня в комментариях к этой статье все желающие могут оставлять вопросы и пожелания для знаменитой киевской пианистки. "Я готова к тому, что не все люди будут настроены позитивно и миролюбиво, – говорит Виталина. – Но меня это не пугает. Если у людей есть ко мне вопросы, пусть смело задают. Расскажу и про музыку, и про личную жизнь".Вопросы Цымбалюк-Романовской можно будет задавать и во время эфира "Прямой линии". На лучшие из них она постарается ответить в часовой откровенной беседе с Иваном Губкиным. Да, да, одиозный журналист встретится с бывшей женой Армена Джигархана в студии "Дни.ру", чтобы поднять самые острые и неудобные темы. Будет горячо, смело, дерзко!