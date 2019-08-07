Нижегородский блогер Илья Молодцов рискует получить несколько штрафов за нарушение ПДД, хотя по городу он катался на картонном автомобиле. Свои похождения на самодельном Mercedes-Benz Gelandewagen молодой человек снял на видео.

Нижегородский блогер Илья Молодцов рискует получить несколько штрафов за нарушение ПДД, хотя по городу он катался на картонном автомобиле. Свои похождения на самодельном Mercedes-Benz Gelandewagen молодой человек снял на видео.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Илья Молодцов (@dvad_3) 3 Авг 2019 в 10:06 PDTВ основе импровизированного внедорожника — велосипед, который и принял на себя не только наездника, но и обвес с брендом именитого производителя. На картонном "Гелике" Илья отправился на проезжую часть, где в общем потоке, как утверждают инспекторы, и нарушил правила, причем не единожды.Так, ему вменяют пересечение сплошной линии и ошибку при проектировании транспортного средства, которое полицейские приняли за груз, чьи габариты оказались чрезмерными.Ранее Молодцов уже попадал в поле зрения местных инспекторов, когда катался зимой на ковре, привязанном к автомобилю.