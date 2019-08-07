Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Сочи. Здесь он уже успел посетить образовательный центр Сириус и поприсутствовать на занятии по хоккею для тренеров и игроков юношеских сборных региона. Они проводятся по спецпрограмме под названием Красная машина, разработанной в сотрудничестве с ФХР.

Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Сочи. В рамках поездки он посетил образовательный центр "Сириус" и поприсутствовал на занятии по хоккею для тренеров и игроков юношеских сборных региона. Они проводятся по специальной программе под названием "Красная машина", разработанной в сотрудничестве с Федерацией хоккея России, передают "Вести Сочи". Проект создан с целью выявления, отбора и подготовки талантливых игроков.Семинар сегодня проводил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. А об особенностях программы президенту рассказал Путину федерации хоккея Владислав Третьяк. На память главе государства подарили хоккейную форму с эмблемой программы "Красная машина".Также в планах Владимира Путина — встреча с пострадавшими от наводнения в Иркутской области семьями. Напомним, сейчас они отдыхают в оздоровительном комплексе "Дагомыс".