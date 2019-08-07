В общей сложности в соревнованиях участвовало около 350 борцов

В общей сложности в соревнованиях участвовало около 350 борцовСтепан Стародубцев стал серебряным призёром первенства мира по греко-римской борьбе среди кадетов, которое проходило 3 и 4 августа в Болгарии. В общей сложности в соревнованиях участвовало около 350 борцов.Степан Стародубцев выступал в весовой категории «71 килограмм», в которую вошли 32 борца. В финальной схватке он уступил спортсмену из Ирана, но при этом обошёл своего постоянного соперника – Александрина Гуту из Молдавии.