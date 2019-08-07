Предприятие поставляет мясо птицы, свинину, говядину, рыбу, мясоколбасные изделия, молочную продукцию, куриные яйца

Предприятие поставляет мясо птицы, свинину, говядину, рыбу, мясоколбасные изделия, молочную продукцию, куриные яйцаНа 50 тысяч рублей оштрафовали организацию, поставляющую в детские сады и школы продукты питания.Внеплановую выездную проверку в отношении МУП «Мелкий опт» провели специалисты Россельхознадзора. Предприятие поставляет мясо птицы, свинину, говядину, рыбу, мясоколбасные изделия, молочную продукцию, куриные яйца в бюджетные организации Владимира.В ходе проверки выяснилось, что при подвозе продуктов организация не проводила должным образом санитарный контроль при транспортировке. Не соблюдали и температурный режим холодильного оборудования, а в складских помещениях нет приборов для измерения температуры и влажности воздуха.