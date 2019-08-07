Основные задачи регионального центра компетенций - проектное, экспертное, методическое и информационное содействие муниципальным образованиям региона

Основные задачи регионального центра компетенций - проектное, экспертное, методическое и информационное содействие муниципальным образованиям региона6-го августа во Владимире торжественно открыли Центр компетенций в строительстве и ЖКХ. Его создателями выступили департамент строительства и архитектуры и департамент ЖКХ обладминистрации, Союз строителей 33-го региона, а также ассоциации «Объединение строителей Владимирской области» и «Объединение проектировщиков Владимирской области».Центр создали для обеспечения реализации нацпроектов, в частности – федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», для повышения квалификации специалистов строительной отрасли.Основные задачи регионального центра компетенций - проектное, экспертное, методическое и информационное содействие муниципальным образованиям региона, развитие волонтёрского движения и тд.