Затем он поднялся домой и лег спать

Затем он поднялся домой и лег спатьВ ночь на 1 августа во Владимире произошел трагический инцидент. 32-летний пьяный мужчина выпал из окна квартиры на 6-ом этаже, после поднялся домой и лег спать. Утром владимирец умер. Информацию о трагедии разместили в телеграм-канале «Жизнь мента». В Следственном комитете по Владимирской области ее подтвердили.Источник также сообщает, что поднявшись домой мужчина заявил своей матери, что в медпомощи он не нуждается.По факту смерти владимирца проводится доследственная проверка.