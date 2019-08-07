У женщины появились на свет пятый и шестой ребенок

У женщины появились на свет пятый и шестой ребенокМногодетная пассажирка рейсового автобуса из Гусь-Хрустального во Владимир родила прямо на автовокзале.Женщина ожидала двойню и поехала в областной центр за документами. Схватки начались в автобусе, к счастью, водитель не растерялся и вызвал врачей скорой помощи. Первые роды у пассажирки приняли прямо на вокзале.Вторые роды врачи принимали уже в областном перинатальном центре.Известно, что же у женщины появились на свет пятый и шестой ребенок.