В ближайшее время они предстанут перед судом

В ближайшее время они предстанут перед судомПолицейские возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего жителя одного из сел Муромского района.Инспекторы ГИБДД обратили внимание на автомобиль «Шкода», двигавшийся с нарушением прямолинейности. Местный житель, управлявший машиной, по внешним признакам был пьян. Предположения правоохранителей подтвердило проведенное освидетельствование.Оказалось, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.В совершении аналогичных преступлений обвиняют и 27-летнего жителя Юрьев-Польского района, управлявшего автомобилем «Хендай» в нетрезвом состоянии, и 33-летнего жителя того же района, который, употребив алкоголь, сел за руль «ВАЗ».В ближайшее время водители предстанут перед судом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.