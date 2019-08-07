В Италии на 62-м году внезапно ушла из жизни директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер. Еще два дня назад на своей странице в Инстаграме она опубликовала фото с припиской, что приобщилась к велосипедным прогулкам по Форте-Дей-Марми и чувствует себя школьницей.

В Италии во время отдыха на 62-м году внезапно ушла из жизни директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер, сообщает "Россия 24".Еще два дня назад на своей странице в "Инстаграме" она опубликовала яркое фото с припиской, что "приобщилась к велосипедным прогулкам по Форте-Дей-Марми" и чувствует себя "школьницей".Буквально на следующий день после этой записи, 5 августа, она попала в клинику этого городка, а на следующий день скончалась.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Alla Verber (@verberalla) 4 Авг 2019 в 6:39 PDTАлла Вербер была одной из самых влиятельных персон в российской фэшн-индустрии, дружила с известными российскими артистами, к ее советам, как стильно и со вкусом одеваться людям разных возрастов и комплекций, прислушивались многие, кто следит за модой.По предварительной информации, причиной внезапной смерти стал инфаркт.