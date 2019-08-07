Доверившийся навигатору водитель заехал на каршеринговом автомобиле на тротуар и долго лавировал между людьми, пока несколько пешеходов не попытались носом ткнуть его в проезжую часть. Очевидец снял заезд по бульвару Менделеева на видео.

Доверившийся навигатору водитель заехал на каршеринговом автомобиле на тротуар в Ленинградской области и долго лавировал между людьми, пока несколько пешеходов не попытались носом ткнуть его в проезжую часть. Очевидец снял заезд по бульвару Менделеева в Мурино на видео.На кадрах видно, что изначально мужчина за рулем арендованной Skoda Rapid острожничал и двигался на малой скорости, но после того, как он заехал на клумбу и на него обратили внимание пешеходы, резко ускорился, при этом чуть не задавил людей.Оглядевшись, водитель обнаружил, что проезжая часть проходит параллельно, по ней он и уехал с места.