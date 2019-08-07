Кадры для региональных поликлиник, транспорт и жилье на селе, государственные закупки и нацпроекты – эти вопросы спикер Госдумы обсудил в среду, 7 августа, вместе с активом Волгоградской области. Встреча прошла в рамках визита председателя нижней палаты в регион, который входит в его избирательный округ.

Кадры для региональных поликлиник, транспорт и жилье на селе, государственные закупки и нацпроекты – эти вопросы спикер Госдумы обсудил в среду, 7 августа, вместе с активом Волгоградской области. Встреча прошла в рамках визита председателя нижней палаты в регион, который входит в его избирательный округ.Прибыв в Волгоградскую область, спикер Госдумы первым деломпосетил мемориал на Мамаевом кургане и осмотрел ход реставрации монумента"Родина-мать зовет!". В беседе с активистами председатель нижнейпалаты призвал привлекать общественность к обсуждению проекта реконструкциимемориала.Также на встрече затронули вопрос обеспечения кадрамирегиональных поликлиник. Володин призвал заниматься ранней профориентациейдетей и поддерживать молодых специалистов, в частности, с жильем.В пример председатель нижней палаты привел Саратовскуюобласть. Там действует нижняя планка зарплаты для выпускника медвуза, а такжеесть федеральные подъемные.Говоря о развитии сельских территорий, Володин напомнил обипотеке в 3% годовых, которая теперь доступна селянам. Кроме того, отметилспикер, Госдума рассматривала законопроект о короткой рабочей неделе длясельских женщин. Льготы необходимо предоставить и сельским почтальонам, добавилпредседатель нижней палаты.Обсудили участники встречи и ситуацию с госзакупками инациональными проектами. Володин напомнил собравшимся, что Думаусовершенствовали закупки в сфере культуры, сделала процедуру прозрачнее иэффективнее. Работу в этом направлении парламентарии продолжат, заверил спикер.Напомним, ранее в ходе посещения мемориального комплексаМамаев курган Вячеслав Володин по его реконструкции. Спикерпризвал подумать над организацией дополнительных маршрутов и установкой диорам.Территория комплекса должна быть доступной для всех, в том числе людей сограниченными возможностями и семей с детьми, подчеркнул законодатель.С Мамаева кургана спикер Госдумы отправился на обновленную Волгограда. Промежуточными итогами реконструкции Володин остался доволен. Постепенно набережная становится современным икомфортным городским пространством. В дальнейшем там появится пешеходнаяэстакада, амфитеатр, выставочный центр и благоустроенная парковая зона.