Кадры для региональных поликлиник, транспорт и жилье на селе, государственные закупки и нацпроекты – эти вопросы спикер Госдумы обсудил в среду, 7 августа, вместе с активом Волгоградской области. Встреча прошла в рамках визита председателя нижней палаты в регион, который входит в его избирательный округ.
Кадры для региональных поликлиник, транспорт и жилье на селе, государственные закупки и нацпроекты – эти вопросы спикер Госдумы обсудил в среду, 7 августа, вместе с активом Волгоградской области. Встреча прошла в рамках визита председателя нижней палаты в регион, который входит в его избирательный округ.
Прибыв в Волгоградскую область, спикер Госдумы первым делом
посетил мемориал на Мамаевом кургане и осмотрел ход реставрации монумента
"Родина-мать зовет!". В беседе с активистами председатель нижней
палаты призвал привлекать общественность к обсуждению проекта реконструкции
мемориала.
Также на встрече затронули вопрос обеспечения кадрами
региональных поликлиник. Володин призвал заниматься ранней профориентацией
детей и поддерживать молодых специалистов, в частности, с жильем.
В пример председатель нижней палаты привел Саратовскую
область. Там действует нижняя планка зарплаты для выпускника медвуза, а также
есть федеральные подъемные.
Говоря о развитии сельских территорий, Володин напомнил об
ипотеке в 3% годовых, которая теперь доступна селянам. Кроме того, отметил
спикер, Госдума рассматривала законопроект о короткой рабочей неделе для
сельских женщин. Льготы необходимо предоставить и сельским почтальонам, добавил
председатель нижней палаты.
Обсудили участники встречи и ситуацию с госзакупками и
национальными проектами. Володин напомнил собравшимся, что Дума
усовершенствовали закупки в сфере культуры, сделала процедуру прозрачнее и
эффективнее. Работу в этом направлении парламентарии продолжат, заверил спикер.
Напомним, ранее в ходе посещения мемориального комплекса
Мамаев курган Вячеслав Володин по его реконструкции. Спикер
призвал подумать над организацией дополнительных маршрутов и установкой диорам.
Территория комплекса должна быть доступной для всех, в том числе людей с
ограниченными возможностями и семей с детьми, подчеркнул законодатель.
С Мамаева кургана спикер Госдумы отправился на обновленную Волгограда. Промежуточными итогами реконструкции Володин остался доволен. Постепенно набережная становится современным и
комфортным городским пространством. В дальнейшем там появится пешеходная
эстакада, амфитеатр, выставочный центр и благоустроенная парковая зона.