Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Волгоградскую область, которая входит в его избирательный округ. Первым делом председатель нижней палаты вместе с главой региона Андреем Бочаровым посетил мемориальный комплекс Мамаев курган, где идет реставрация скульптуры Родина-мать зовет!. Спикер поддержал предложение губернатора о благоустройстве всей территории мемориала.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Волгоградскую область, которая входит в его избирательный округ. Первым делом председатель нижней палаты вместе с главой региона Андреем Бочаровым посетил мемориальный комплекс Мамаев курган, где идет реставрация скульптуры "Родина-мать зовет!". Спикер поддержал предложение губернатора о благоустройстве всей территории мемориала.
Идущая на Мамаевом кургане реставрация – первая с момента
строительства монумента. Бочаров поблагодарил за поддержку проекта со стороны
президента России и отметил роль Володина в его реализации
Сейчас специалисты ведут работы на восьмом ярусе, в районе
головы. В обсуждении хода реставрации приняли участие представители подрядной
организации.
Необходимо сделать все, чтобы успешно завершить работы,
отметил Володин, добавив, что это только первый этап по благоустройству
мемориального комплекса. Одновременно облагородить территорию в 169 гектаров
невозможно, но делать это нужно, подчеркнул спикер Госдумы.
Планируется реконструировать территорию комплекса и
отреставрировать памятники историко-культурного значения, указал Володин.
Необходимо не просто облагородить территорию с использованием современных
технологий, но и использовать для этого новые подходы, подчеркнул спикер
Госдумы.
К примеру, председатель нижней палаты предложил организовать
на территории дополнительные маршруты, установить диорамы, а также сделать
территорию доступной для всех, в том числе людей с ограниченными возможностями,
родителей с детьми.
"Нужно сделать
все для того, чтобы все желающие могли прийти и поклониться, "потому что память
жива, пока мы помним о тех событиях", – подчеркнул спикер Госдумы.
Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане был построен в
1967 году. С 2014 года является кандидатом на включение в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. В год мемориал посещают около 1,3 миллиона туристов.
Полностью работы по реконструкции планируется завершить к
маю следующего года – в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.