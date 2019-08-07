Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Волгоградскую область, которая входит в его избирательный округ. Первым делом председатель нижней палаты вместе с главой региона Андреем Бочаровым посетил мемориальный комплекс Мамаев курган, где идет реставрация скульптуры Родина-мать зовет!. Спикер поддержал предложение губернатора о благоустройстве всей территории мемориала.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Волгоградскую область, которая входит в его избирательный округ. Первым делом председатель нижней палаты вместе с главой региона Андреем Бочаровым посетил мемориальный комплекс Мамаев курган, где идет реставрация скульптуры "Родина-мать зовет!". Спикер поддержал предложение губернатора о благоустройстве всей территории мемориала.Идущая на Мамаевом кургане реставрация – первая с моментастроительства монумента. Бочаров поблагодарил за поддержку проекта со стороныпрезидента России и отметил роль Володина в его реализацииСейчас специалисты ведут работы на восьмом ярусе, в районеголовы. В обсуждении хода реставрации приняли участие представители подряднойорганизации.Необходимо сделать все, чтобы успешно завершить работы,отметил Володин, добавив, что это только первый этап по благоустройствумемориального комплекса. Одновременно облагородить территорию в 169 гектаровневозможно, но делать это нужно, подчеркнул спикер Госдумы.Планируется реконструировать территорию комплекса иотреставрировать памятники историко-культурного значения, указал Володин.Необходимо не просто облагородить территорию с использованием современныхтехнологий, но и использовать для этого новые подходы, подчеркнул спикерГосдумы.К примеру, председатель нижней палаты предложил организоватьна территории дополнительные маршруты, установить диорамы, а также сделатьтерриторию доступной для всех, в том числе людей с ограниченными возможностями,родителей с детьми."Нужно сделатьвсе для того, чтобы все желающие могли прийти и поклониться, "потому что памятьжива, пока мы помним о тех событиях", – подчеркнул спикер Госдумы.Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане был построен в1967 году. С 2014 года является кандидатом на включение в список всемирногонаследия ЮНЕСКО. В год мемориал посещают около 1,3 миллиона туристов.Полностью работы по реконструкции планируется завершить кмаю следующего года – в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественнойвойне.