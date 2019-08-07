Спикер Госдумы Вячеслав Володин продолжает визит в Волгоградскую область, которая входит в его избирательный округ. В Волгограде законодатель побывал на Набережной 62-й армии и оценил благоустройство верхней и нижней террас. Первые два этапа работ уже выполнены, сейчас идет формирование единой благоустроенной зоны вдоль Волги. С концепцией проекта председателя нижней палаты ознакомил глава региона Андрей Бочаров.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин продолжает визит в Волгоградскую область, которая входит в его избирательный округ. В Волгограде законодатель побывал на Набережной 62-й армии и оценил благоустройство верхней и нижней террас. Первые два этапа работ уже выполнены, сейчас идет формирование единой благоустроенной зоны вдоль Волги. С концепцией проекта председателя нижней палаты ознакомил глава региона Андрей Бочаров.
Последний раз центральную городскую набережную
реконструировали полвека назад. За это время она перестала соответствовать
потребностям города и современному понимаю комфортного городского пространства.
В 2017 году началось обновление набережной. Первым делом были реконструированы
гидротехнические сооружения.
За полгода специалисты восстановили несущие способности
эстакады и подпорных стен. После этого начали укреплять берег и строить
рокадную дорогу. Также была отреставрирована ротонда, центральная лестница,
пропилеи.
Результатами работ спикер Госдумы остался доволен.
Набережная – это не только место отдыха, но и лицо каждого города на Волге,
подчеркнул Володин. "Андрей Бочаров начал реконструкцию этого объекта, и у
него получилось", – цитирует законодателя "Комсомольская правда -
Волгоград".
Особое внимание спикер обратил на ремонт причальной стенки -
самого сложного сооружения речного порта. Это решение Володин назвал верным. В
противном случае, отметил он, причалить к набережной не смог бы ни один
корабль.
"А ведь наши волжские города интересные, большое количество
туристов можно привлечь. Это опять же плюс для экономики", – указал председатель
нижней палаты.
Полностью реконструкцию набережной планируется завершить в
2021 году. Она станет современным, комфортным общественным пространством с
пешеходной эстакадой, амфитеатром, выставочным центром и благоустроенной
парковой зоной.
Прибыв в Волгоградскую область, председатель нижней палаты первым делом с ходом
реставрации скульптуры "Родина-мать зовет!" – центрального объекта
мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Сейчас специалисты ведут работы на
восьмом ярусе в районе головы.
Реконструкция комплекса будет вестись в несколько этапов. Володин предложил организовать на территории дополнительные маршруты,
установить диорамы, а также сделать территорию доступной для всех, в том числе
людей с ограниченными возможностями и семей с детьми.