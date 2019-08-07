Спикер Госдумы Вячеслав Володин продолжает визит в Волгоградскую область, которая входит в его избирательный округ. В Волгограде законодатель побывал на Набережной 62-й армии и оценил благоустройство верхней и нижней террас. Первые два этапа работ уже выполнены, сейчас идет формирование единой благоустроенной зоны вдоль Волги. С концепцией проекта председателя нижней палаты ознакомил глава региона Андрей Бочаров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин продолжает визит в Волгоградскую область, которая входит в его избирательный округ. В Волгограде законодатель побывал на Набережной 62-й армии и оценил благоустройство верхней и нижней террас. Первые два этапа работ уже выполнены, сейчас идет формирование единой благоустроенной зоны вдоль Волги. С концепцией проекта председателя нижней палаты ознакомил глава региона Андрей Бочаров.Последний раз центральную городскую набережнуюреконструировали полвека назад. За это время она перестала соответствоватьпотребностям города и современному понимаю комфортного городского пространства.В 2017 году началось обновление набережной. Первым делом были реконструированыгидротехнические сооружения.За полгода специалисты восстановили несущие способностиэстакады и подпорных стен. После этого начали укреплять берег и строитьрокадную дорогу. Также была отреставрирована ротонда, центральная лестница,пропилеи.Результатами работ спикер Госдумы остался доволен.Набережная – это не только место отдыха, но и лицо каждого города на Волге,подчеркнул Володин. "Андрей Бочаров начал реконструкцию этого объекта, и унего получилось", – цитирует законодателя "Комсомольская правда -Волгоград".Особое внимание спикер обратил на ремонт причальной стенки -самого сложного сооружения речного порта. Это решение Володин назвал верным. Впротивном случае, отметил он, причалить к набережной не смог бы ни одинкорабль."А ведь наши волжские города интересные, большое количествотуристов можно привлечь. Это опять же плюс для экономики", – указал председательнижней палаты.Полностью реконструкцию набережной планируется завершить в2021 году. Она станет современным, комфортным общественным пространством спешеходной эстакадой, амфитеатром, выставочным центром и благоустроеннойпарковой зоной.Прибыв в Волгоградскую область, председатель нижней палаты первым делом с ходомреставрации скульптуры "Родина-мать зовет!" – центрального объектамемориального комплекса на Мамаевом кургане. Сейчас специалисты ведут работы навосьмом ярусе в районе головы.Реконструкция комплекса будет вестись в несколько этапов. Володин предложил организовать на территории дополнительные маршруты,установить диорамы, а также сделать территорию доступной для всех, в том числелюдей с ограниченными возможностями и семей с детьми.