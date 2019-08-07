Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе поездки в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ, посетил стадион Волга в Саратове. Председатель нижней палаты раскритиковал местные власти за срыв конкурса и потребовал завершить реконструкцию арены к лету 2020 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе поездки в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ, посетил стадион "Волга" в Саратове. Председатель нижней палаты раскритиковал местные власти за срыв конкурса и потребовал завершить реконструкцию арены к лету 2020 года.По словам законодателя, получить дополнительные средства и закончить работы можно было уже в этом году. ""Деньги профукали, конкурс сорвали. Берите своих заместителей, помощников и сюда, на стройку, отрабатывать, в субботу и воскресенье"", – обратился спикер Госдумы к главе Саратова Михаилу Исаеву.Володин призвал власти города подготовить хорошую проектную документацию, обсудить ее с представителями спортивного сообщества города и предложить решение для реализации. При этом спикер подчеркнул, что работы необходимо вести при плюсовой температуре.По его словам, было бы правильно завершить подготовительную работу в этом году. А в начале следующего, когда будут средства, начать реализацию проекта. К лету 2020 года арена должна быть готова, добавил Володин.Стадион "Волга" был построен 60 лет назад – в 1959 году. На арене имеются легкоатлетические сектора, беговые дорожки, а также 135-метровый крытый манеж. Восемь лет назад здание перестало соответствовать правилам пожарной безопасности и санитарным нормам. Тогда же Вячеслав Володин обещал помочь с реконструкцией стадиона.Напомним, ранее в этот же день спикер Госдумы побывал в Волгоградской области. Первым делом он посетил мемориальный комплекс Мамаев курган, где ознакомился с ходом реставрации скульптуры "Родина-мать зовет!".Оттуда председатель нижней палаты направился на центральную набережную Волгограда и оценил промежуточные итоги ее реконструкции. После этого законодатель обсудил проблемы области на встрече с местным активом.