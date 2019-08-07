Власти Италии разбираются с имуществом чиновников Иркутской области. У одного из вице-губернаторов региона Дмитрия Чернышова журналисты нашли виллу стоимостью около полумиллиона долларов. Причем по документам налоги за нее платит отец чиновника, которого уже несколько лет нет в живых. Как устроили такое воскрешение?

Власти Италии разбираются с имуществом чиновников Иркутской области. У одного из вице-губернаторов региона Дмитрия Чернышова журналисты нашли виллу стоимостью около полумиллиона долларов. Причем по документам налоги за нее платит отец чиновника, которого уже несколько лет нет в живых. Как устроили такое "воскрешение"?Два дома в итальянской деревушке Джемано объединяет не только внешнее сходство, но и общая судьба.Владелец одного – Владимир Перетолчин, глава Корпорации развития Иркутской области. Соседний особняк оформлен на Виктора Чернышова – отца вице-губернатора того же сибирского региона Дмитрия Чернышова. С Перетолчиным последний, это удивительное совпадение, учился на одном курсе. Вопросы к заместителю губернатора Левченко могли бы на этом и закончиться, если бы не подробности, которые теперь стали известны прессе. Выяснилось, что Виктор Чернышов умер еще в 2016 году, он похоронен в Ангарске.Но все это время кто-то от его имени исправно оплачивает связанные с домом расходы, в том числе налог за вывоз мусора. Но итальянские власти до сих пор никто не уведомил о том, что домом владеет мертвая душа."Сейчас очень важно, что мэрия Джеманно получит официальный документ о смерти. Когда они получат официальный документ, они смогут подключить полицию к этому делу и выяснить, кто занимает жилую площадь", — отметил президент Ассоциации Верона-Россия, общественный и политический деятель Пальмарино Дзокателли.Первые сюжеты об итальянской недвижимости иркутских чиновников появились на российских телеканалах еще весной. Все это время губернатор Левченко и его подчиненные делали вид, что ситуация под контролем, а антикоррупционные законы в регионе исполняются."Мы со своей стороны после того, как появились эти сюжеты, направили запросы губернатору и Дмитрию Викторовичу Чернышову для того, чтобы получить достоверную информацию непосредственно из первых уст. Ответ был формальный, что сейчас работает комиссия по противодействию коррупции. Но это было смешно, потому что эту комиссию создал сам Дмитрий Чернышов", — поясняет политический обозреватель Галина Солонина.Подробности сделки, которые не захотел опубликовать заместитель иркутского губернатора, за него раскрыли журналисты. В их руках оказался договор купли-продажи. Документ поясняет, как сибирский пенсионер Виктор Чернышов смог заработать на особняк в Италии. То, о чем все догадывались, теперь подтверждено официально – никак. Согласно договору, все деньги на оплату дома и земельного участка Виктор Чернышов получил от сына Дмитрия."Для нас, для итальянских властей, для итальянской экономики — это подарок. Это деньги, которые придут. Обычно (и об этом все знают) идут наличными, чемоданами. Поэтому трудно проверить такие ситуации. Я должен сказать, что в Италии все знают ситуацию", — поясняет итальянский политик, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза.Полмиллиона долларов в Италию поступали по частям – шестью траншами. Возможно, Дмитрий Чернышов между платежами откладывал деньги, но вопрос – из каких источников?Супруги Чернышовы отчитались перед налоговой: в период с 2015-го по 2017-й годы заработали чуть более 11 миллионов рублей. Бизнесом чиновник не занимался, если не считать должность юриста в страховой компании, которая тогда принадлежала Натальи Левченко – жене нынешнего главы Иркутской области. Как вышло, что чиновник смог купить отцу роскошный дом, в котором сам отдыхал, но забыл оповестить о смерти родителя мэрию – теперь вопрос компетенции итальянской полиции.