Известие о смерти Аллы Вербер стало настоящим шоком для отечественных знаменитостей, ведь та была подругой многим из них. Есть несколько версий, почему она умерла. Одну из них прокомментировал врач-специалист.

Известие о смерти Аллы Вербер стало настоящим шоком для отечественных знаменитостей, ведь та была подругой многим из них. Есть несколько версий, почему она умерла. Одну из них прокомментировал врач-специалист.Накануне, 6 августа, в возрасте 61 года в Италии скоропостижно скончаласьфэшн-директор ЦУМа Алла Вербер. Она была подругой многих отечественных звезд, поэтому соцсети буквально полнятся их горестными постами, посвященными Алле.Журналисты же пытаются разобраться, что послужило причиной смерти Вербер. По одним данным, женщина скончалась после продолжительной болезни, которая спровоцировала одновременный отказ всех органов. По другим, 61-летнюю Аллу Вербер сразил инфаркт. К тому же, не секрет, что в последние годы бизнесвумен боролась с раком крови.Врач онкогематолог Раиса Качанова прокомментировала: "Однозначного вывода сделать нельзя, не видя карты пациента. Рак бывает разным. Острая форма лейкоза может убить в течение нескольких недель, с хронической живут годами. Какую-то форму можно утихомирить на время, какая-то дает стойкую ремиссию, а некоторые агрессивны настолько, что бороться бесполезно".Специалист пояснил, что при одних формах рака кровь может плохо свертываться, при других, наоборот, тромбоциты слипаются и образуются тромбы. То обстоятельство, что последние дни Алла Вербер проводила в жаркой Италии, к тому же катаясь не велосипеде (она обнародовала фото в Instagram), лишь способствовало проблемам со здоровьем."Изменение климата, аномальная жара, возраст, чрезмерная или просто непривычная физическая активность, обезвоживание организма из-за которого попросту сгущается кровь. Все это вкупе даже без фактора повышенной свертываемости крови из-за (предположительно!) рака образовывает опасную для жизни картинку. Достаточно образовавшемуся в ноге тромбу оторваться и закупорить один из коронарных сосудов – вот вам и инфаркт. А если еще и рак добавляет опасности тромбозов…" – рассудил врач.Эксперт отметил, что нельзя однозначно сказать, что же убило Аллу Вербер. Это станет известно лишь после вскрытия. "Вы поймите: она могла быть совершенно здоровым человеком с точки зрения онкологии и просто забыть попить на жаре. Иногда этого достаточно для образования тромба", – цитирует медика . По словам специалиста, движение тромба могла спровоцировать как раз непривычная нагрузка.