Певица выступила с официальным заявлением. Контракт Наргиз с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA расторгнут. Вокалистка осталась без концертов и репертуара.

Певица выступила с официальным заявлением. Контракт Наргиз спродюсерским центром Максима Фадеева MALFA расторгнут. Вокалистка осталась безконцертов и репертуара.В личном Instagram знаменитость рассказала, что 16 июляполучила официальное письмо от MALFA. Лейбл уведомил ее о расторжении договора.Тур певицы Наргиз по России, запланированный на август этого года, сорван. Ктому же вокалистка больше не сможет исполнять песни, написанные для нее МаксимомФадеевым."Мои дорогие друзья и поклонники! Сегодня, за сутки доотъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже ив Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказаласьвыезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерскогоцентра "MALFA". Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собиралисьвыехать сегодня вечером (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – обратилась к поклонникам певица НаргизНиже вокалистка подчеркнула, что Максим Фадеев ее официальныезапросы с требованием разъяснить ситуацию игнорирует. Артистку вышвырнули из состава лейбла, ничего не объяснив. Знаменитость призналась,что ей очень жаль поклонников, которых она подвела сама того не желая. Послепевица Наргиз отметила, что это не первый тур, который сорван по вине продюсерскогоцентра MALFA – звезда должна была выступать в Америке, однако концерты несостоялись."Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! Ибудем мы также страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую, новую, моюмузыку! Я вас безумно люблю ! До скорой встречи! Ваша NZ🖤", – резюмировала певица Наргиз.