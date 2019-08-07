Анна Исаева – самый известный пиарщик страны. О ней пишут и говорят, кажется, столь же часто, как, об Алле Пугачевой! Среди ее клиентов – топовые звезды. Например, Диана Гурцкая.

Анна Исаева – самый известный пиарщик страны. О ней пишут и говорят, кажется, столь же часто, как, об Алле Пугачевой! Среди ее клиентов – топовые звезды. Например, Диана Гурцкая."Девочка, с которой мы познакомились случайно, вошла в мою жизнь раз и навсегда, – говорит о Гурцкой Исаеве. – Она, с братом Робертом, который ее сделал певицей, дал ей шанс на полноценную карьеру, приехала на съемки шоу, где я работала. Услышав от него историю этой семьи и самой Дианы, ее детства, потери зрения, я решила, и сказала это вслух: "Я буду помогать вам всегда и во всем, чем смогу".Исаева сдержала слово и всегда была за Гурцкую горой. "Помню даже как поругалась с очень опекавшей ее Еленой Малышевой", – призналась Анна. "Аня, вы меня рассмешили: как вы могли поругаться с Малышевой? Хотя, мне кажется, она заноза еще та ! Может, она и грамотный врач, но такая баба – самодур! Видимо вывела вас из себя!" – пишут Исаевой на странице в социальной сети. "Вывела!" – согласилась пиарщица.Народ спрашивает ее о причинах. в результате которой Диана потеряла зрения. И Исаева тактично намекнула, что слепота была у певицы не врожденной, как принято думать. "Была там одна история, была, – вздыхает Анна. Но это не мои тайны, не могу подробничать".Муж Дианы Петр Кучеренко поблагодарил Анну за многолетнюю дружбу. "Моя дорогая, столько с тобой дорог пройдено. "Можем мы не встречаться годами, но друзья остаются друзьями". Люблю тебя всем сердцем!", – написал он.