Президент Украины Владимир Зеленский дал пощечину всему украинскому народу, назначив на должность командующего так называемой Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, известного своими антироссийскими взглядами. По словам экспертов, новый назначенец отличается воинственностью, поэтому ждать наступления мира в Донбассе вряд ли стоит.

Президент Украины Владимир Зеленский дал пощечину всему украинскому народу, назначив на должность командующего так называемой Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, известного своими антироссийскими взглядами. По словам экспертов, новый назначенец отличается воинственностью, поэтому ждать наступления мира в Донбассе вряд ли стоит.Кравченко сильно отличается от других украинскихвоеначальников. "В его голове только война, только желание быть великимпрославленным полководцем, таким украинским Наполеоном", – заявил в эфиретелеканала "Россия 1" представитель оперативного командованияДонецкой республики Даниил Безсонов.По его словам, назначенец Зеленского буквально "помешанна войне". Генерал-лейтенант питает слабость к историческим реконструкциями сам нередко в них участвует, рассказал Безсонов.Кравченко также понимает важность информационной войны,которую ранее анонсировал новый украинский лидер. Как отметил представительДНР, назначенец уверен, что для достижения побед в инфопространствеможно принести в жертву любое количество военнослужащих."Поэтому мы ничего хорошего от него не ждем", -резюмировал Безсонов.Накануне сообщалось, что Зеленский сменил командующего такназываемой Операции объединенных сил в Донбассе. Новым руководителем группывойск стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко, известный своимиантироссийскими взглядами. Таким образом новый украинский лидер избавляется отлюдей своего предшественника, полагают эксперты.Прекращение боевых действий в Донбассе было одним из главныхпредвыборных обещаний . Однако спустя два с половиной месяцапрогресса в этом вопросе не видно.Вместо этого президент Незалежной периодически делает хамские выпады в адрес России. А украинские военные продолжают нарушатьперемирие и обстреливать Донецкую и Луганскую народные республики.