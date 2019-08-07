Президент Украины Владимир Зеленский дал пощечину всему украинскому народу, назначив на должность командующего так называемой Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, известного своими антироссийскими взглядами. По словам экспертов, новый назначенец отличается воинственностью, поэтому ждать наступления мира в Донбассе вряд ли стоит.
Президент Украины Владимир Зеленский дал пощечину всему украинскому народу, назначив на должность командующего так называемой Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, известного своими антироссийскими взглядами. По словам экспертов, новый назначенец отличается воинственностью, поэтому ждать наступления мира в Донбассе вряд ли стоит.
Кравченко сильно отличается от других украинских
военачальников. "В его голове только война, только желание быть великим
прославленным полководцем, таким украинским Наполеоном", – заявил в эфире
телеканала "Россия 1" представитель оперативного командования
Донецкой республики Даниил Безсонов.
По его словам, назначенец Зеленского буквально "помешан
на войне". Генерал-лейтенант питает слабость к историческим реконструкциям
и сам нередко в них участвует, рассказал Безсонов.
Кравченко также понимает важность информационной войны,
которую ранее анонсировал новый украинский лидер. Как отметил представитель
ДНР, назначенец уверен, что для достижения побед в инфопространстве
можно принести в жертву любое количество военнослужащих.
"Поэтому мы ничего хорошего от него не ждем", -
резюмировал Безсонов.
Накануне сообщалось, что Зеленский сменил командующего так
называемой Операции объединенных сил в Донбассе. Новым руководителем группы
войск стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко, известный своими
антироссийскими взглядами. Таким образом новый украинский лидер избавляется от
людей своего предшественника, полагают эксперты.
Прекращение боевых действий в Донбассе было одним из главных
предвыборных обещаний . Однако спустя два с половиной месяца
прогресса в этом вопросе не видно.
Вместо этого президент Незалежной периодически делает хамские выпады в адрес России. А украинские военные продолжают нарушать
перемирие и обстреливать Донецкую и Луганскую народные республики.