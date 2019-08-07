Сегодня компания «Бирюса» насчитывает около 2000 сотрудников. Ассортимент богат разнообразными агрегатами бытовых холодильников, морозильников и морозильных ларей, которые различаются по размерам, комплектации и цвету.

Сегодня компания «Бирюса» насчитывает около 2000 сотрудников. Ассортимент богат разнообразными агрегатами бытовых холодильников морозильников и морозильных ларей, которые различаются по размерам, комплектации и цвету, а также, по расположению морозильного отделения. Так, каждый желающий сможет выбрать то, что нужно именно ему. Не обойти вниманием и продуманный до мельчайших деталей дизайн внутренней части «Бирюсы». Полки из закаленного стекла способны выдержать нагрузку до 40 кг, а возможность поменять их расположение позволит максимально эффективно хранить емкости разного объема. Протекание жидкости, пролитой на полку, предотвратит специальная каемка. В каждом агрегата предусмотрено перенавешивание двери для наиболее удобного использования холодильника.

Морозильники «Бирюса» пользуются особым спросом у потребителей: по объему могут быть от 120 до 230 литров, широкие или компактные, с белыми ящиками или прозрачными для лучшего обзора хранящихся продуктов, с одним или двумя отделениями, со скратыми под пластиком теплообменниками. Конструкция и техническая характеристика каждой единицы производимой техники беспрерывно совершенствуется специалистами завода. К основным преимуществам бытовых агрегатов «Бирюса» относится: отсутствие шума, бесперебойное функционирование в случае перепадов напряжения. Кроме классического белого палитра цветов холодильников «Бирюса» представлена агрегатами оттенков металлик и матовый графит.

Качество и технологии

Агрегаты холодильников «Бирюса» находится на одном уровне с иностранными брендами. Около 85% составляющих выпускаются на заводе. Они изготовлены из высококачественных комплектующих, которые поставляются известными мировыми компаниями. Технологии, применяемые при производстве, являются безопасными и экологически чистыми. На всех агрегатах моторы функционируют с хладагентом R600a. Покраску деталей из металла делают через электростатическое напыление на новейшем покрасочном комплексе «Eisenmann». Улучшение качества наносимого покрытия и увеличение стойкости к механическим повреждениям происходит за счет применения порошковых красителей. Качественные импортные моторы от ведущих компаний обеспечивают качественное функционирование холодильника на протяжении всего периода эксплуатации. Конвееры непрерывно отправляют комплектацию с цехов производства на конвейеры по сборке где и происходит завершающая сборка изделий. Каждая единица продукции «Бирюса» которая прошла требовательный контроль качества сборки и поступила на испытательную станцию – проходит специализированную проверку на неисправности, утечки хладагента и возможные в будущем отказы. При проверке фиксируется надежность функционирования отдельных узлов и агрегата в целом.

На данный момент, холодильники «Бирюса», кроме России, представлена на рынках стран СНГ. Кроме того, широко развитая сеть сервисных центров, осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание техники по всей территории продаж. Также, на всю продукцию предоставлена гарантия на 3 года эксплуатации.