Юлия Барановская отправилась вместе с детьми отдыхать в Грецию. Новое видео, которым поделилась телеведущая со своими подписчиками, вызвало у всех полный восторг.

Юлия Барановская отправилась вместе с детьми отдыхать в Грецию. Новое видео, которым поделилась телеведущая со своими подписчиками, вызвало у всех полный восторг.Пока в Москве нелетная погода, Юлия Барановская решила сменить обстановку и отправилась в лето: телеведущая и ее дети купаются в изумрудном море, нежатсяна белоснежном песчаном пляже, а вокруг них растут настоящие оливковые деревья. Все это звезда телевидения нашла в роскошном греческом отеле.Юлия Барановская активно делится с фолловерамимоментами из своего заграничного курорта. Так, она выложила нежное видео, накотором предстала в роскошном платье от известного московского дизайнера,обожаемого многими отечественными звездами, Александра Терехова."Металлическое" платье с сексапильным разрезом от бедра подчеркиваетвсе достоинства Юлии Барановской и гармонично вписывается в интерьер заморскогоотеля, расположенного на берегу моря. На видео она исполнила нежный и романтический танец, развивая свое платье, которое в этот момент сливалось с лазурными волнами.Поклонники телеведущей тут же принялись петь ей дифирамбы:"Очень красивое платье, Юля вы в нем – королева !!!", "Оченькрасивое платье! Ну и Вы как всегда прекрасны!", " Юлечка, Вы-Богиня!!!! Боже....просто идеальная женщина", – писали пользователи Сети вкомментариях под ее постом.Надо заметить, что на первый взгляд может показаться,что видео принадлежит "перу" опытного оператора, однако, как поясниласама Юлия, съемку проводил ее старший сын Артем.