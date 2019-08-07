Юлия Барановская отправилась вместе с детьми отдыхать в Грецию. Новое видео, которым поделилась телеведущая со своими подписчиками, вызвало у всех полный восторг.
Юлия Барановская отправилась вместе с детьми отдыхать в Грецию. Новое видео, которым поделилась телеведущая со своими подписчиками, вызвало у всех полный восторг.
Пока в Москве нелетная погода, Юлия Барановская решила сменить обстановку и отправилась в лето: телеведущая и ее дети купаются в изумрудном море, нежатся
на белоснежном песчаном пляже, а вокруг них растут настоящие оливковые деревья. Все это звезда телевидения нашла в роскошном греческом отеле.
Юлия Барановская активно делится с фолловерами
моментами из своего заграничного курорта. Так, она выложила нежное видео, на
котором предстала в роскошном платье от известного московского дизайнера,
обожаемого многими отечественными звездами, Александра Терехова.
"Металлическое" платье с сексапильным разрезом от бедра подчеркивает
все достоинства Юлии Барановской и гармонично вписывается в интерьер заморского
отеля, расположенного на берегу моря. На видео она исполнила нежный и романтический танец, развивая свое платье, которое в этот момент сливалось с лазурными волнами.
Поклонники телеведущей тут же принялись петь ей дифирамбы:
"Очень красивое платье, Юля вы в нем – королева !!!", "Очень
красивое платье! Ну и Вы как всегда прекрасны!", " Юлечка, Вы
-Богиня!!!! Боже....просто идеальная женщина", – писали пользователи Сети в
комментариях под ее постом.
Надо заметить, что на первый взгляд может показаться,
что видео принадлежит "перу" опытного оператора, однако, как пояснила
сама Юлия, съемку проводил ее старший сын Артем.