Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.

Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.Как передает телеканал "Москва 24", об этом общественность проинформировала заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Евгения Клименко.По ее словам, основную сумму задолженности в 16 миллионов рублей, составляют кредитные обязательства, 6 миллионов – разного рода взыскания в пользу физических и юридических лиц, почти 2 миллиона — налоги, штрафы и уплата алиментов составляют 800 тысяч, задолженность по ЖКХ — 600 тысяч рублей.По информации Клименко, почти 20% должников являются нетрудоустроенными мужчинами в возрасте до 25 лет.Ранее сообщалось, что московские суды отправили под административный арест 89 участников несогласованной акции 27 июля.