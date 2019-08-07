До конца года должны поехать первые два диаметра.

Разработку пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5) планируют завершить к середине 2020 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.По его словам, первые четыре диаметра совершенно точно поедут до конца 2024 года. Причем МЦД-1 и МЦД-2 заработают до конца этого года."По пятому диаметру, который связан с Павелецким направлением, сейчас ведется градостроительная проработка - через какой коридор он может пройти, с каким направлением железной дороги будет связан и как технологически это будет работать. До середины 2020 годы мы эту аналитическую работу завершим", - сказал Марат Хуснуллин.Масштабный проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" запустят в конце 2019 и в начале 2020 года. Также планируется запуск МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного. Пятая линия МЦД должна связать Пушкино и Домодедово.