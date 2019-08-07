Звезда фильма Бумер Максим Коновалов и его жена Светлана Трубанчук стали героями ток-шоу Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 супруги поведали, как их первенец Михаил чуть не умер.

Звезда фильма "Бумер" Максим Коновалов и его жена СветланаТрубанчук стали героями ток-шоу Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1" супруги поведали, как их первенец Михаил чуть не умер."У него случился анафилактический шок на прививку АКДС.Бывает такой побочный эффект как индивидуальная непереносимость к некоторымкомпонентам вакцины. Это на руках у меня случилось. Нет, это не удушье, он умер,у него сердце остановилось, он посинел, клиническая смерть. Приехала реанимация,дефибрилляторами заводили сердце ребенку", – рассказала Трубанчук в сегодняшнемвыпуске программы "Судьба человека".После Михаила отправили в больницу, там ребенок впал в комуна два месяца. Наследник артиста находился на грани жизни и смерти."Мне страшно представить, что вы пережили в эти минуты", -сочувствующе произнес ведущий программы Борис Корчевников.По словам Коновалова, это был один из самых страшныхмоментов в его жизни. Но даже тогда он не знал, через что им еще придетсяпройти."Слава богу, что все обошлось, хотя, как обошлось, и сейчасесть сложности. Когда пришло время идти в школу, в первый класс, мы не моглипойти, потому что он не только не был готов к школе, он еще даже неразговаривал. Там было и зрение плюс шесть, разговаривать заново учился", -поделился Максим Коновалов в эфире ток-шоуАртист поднял все свои связи, он нанял лучшихспециалистов, чтобы реабилитировать Мишу: был поставлен правильный диагноз, назначено корректное лечение. Параллельнос мальчиком занимались дефектологи и логопеды."К восьми годам мы уже были готовы и, слава богу, сейчасМиша учится и все хорошо, и успеваемость… Даже четверки по русскому и литературе",– подчеркнул артист.Светлана Трубанчук добавила, что мальчику тяжело даются этипредметы, так как пострадала часть мозга, отвечающая за речь. После МаксимКоновалов похвастался, что в день записи этого выпуска ток-шоуМиша принес пятерку по литературе.