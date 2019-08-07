Президент Украины посетил Турцию. Однако Владимир Зеленский с самого начала
попал в неловкую ситуацию.
Президент Украины посетил Турцию. Однако Владимир Зеленский с самого начала
попал в неловкую ситуацию.
Украинский лидер
запутался в маршруте своего движения в разгар церемонии у дворца президента Турции
Тайипа Эрдогана в Анкаре. Владимир Зеленский
поприветствовал на турецком языке почетный караул, который выстроился рядом с резиденцией.
Затем глава Незалежной
направился в противоположную сторону от Эрдогана. Хотя, согласно протоколу, он
должен был принять с коллегой рапорт офицеров. Заметив оплошность Владимира Зеленского, президент Турции
решил соблюсти все правила и попросил его вернуться назад, чтобы принять
рапорт.
После этого лидеры двух стран
вошли в президентский дворец для двусторонних переговоров, сообщает газета Sabah. В ходе беседы они обсудили
двусторонние отношения, ситуацию в черноморском регионе, а также актуальные
вопросы международной повестки.
Также планируется встреча между делегациями, по
окончании которой Тайип Эрдоган и проведут совместную
пресс-конференцию. Кроме того, во время визита в Турцию у президента
Украины запланирована встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
Ранее уже успел пообщаться с представителями
украинской общины в Турции. Он выразил надежду, что настанет время, когда Крым
снова станет украинским.