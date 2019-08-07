Президент Украины посетил Турцию. Однако Владимир Зеленский с самого начала попал в неловкую ситуацию.

Президент Украины посетил Турцию. Однако Владимир Зеленский с самого началапопал в неловкую ситуацию.Украинский лидерзапутался в маршруте своего движения в разгар церемонии у дворца президента ТурцииТайипа Эрдогана в Анкаре. Владимир Зеленскийпоприветствовал на турецком языке почетный караул, который выстроился рядом с резиденцией.Затем глава Незалежнойнаправился в противоположную сторону от Эрдогана. Хотя, согласно протоколу, ондолжен был принять с коллегой рапорт офицеров. Заметив оплошность Владимира Зеленского, президент Турциирешил соблюсти все правила и попросил его вернуться назад, чтобы принятьрапорт.После этого лидеры двух странвошли в президентский дворец для двусторонних переговоров, сообщает газета Sabah. В ходе беседы они обсудилидвусторонние отношения, ситуацию в черноморском регионе, а также актуальныевопросы международной повестки.Также планируется встреча между делегациями, поокончании которой Тайип Эрдоган и проведут совместнуюпресс-конференцию. Кроме того, во время визита в Турцию у президентаУкраины запланирована встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.Ранее уже успел пообщаться с представителямиукраинской общины в Турции. Он выразил надежду, что настанет время, когда Крымснова станет украинским.