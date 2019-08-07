Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 12 тысяч рублейВ полицию обратилась 40-летняя жительница Александрова, сообщившая, что из подъезда дома кто-то украл принадлежащий ей велосипед. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.Правоохранители по горячим следам установили личность и задержали подозреваемого, 39-летнего мужчину. Злоумышленник пояснил, что велосипедом хотел пользоваться сам.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.