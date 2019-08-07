Фигурант, управлявший чкжим скутером, был задержан сотрудниками дорожно-постовой службы.

В середине июля текущего года в ночное время сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району остановили скутер под управлением 18-летнего местного жителя.Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не смог пояснить, откуда у него транспортное средство. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что несколькими часами ранее скутер был похищен в одном из дворов города Собинка.Задержанный пояснил, что планировал использовать чужое транспортное средство для того, чтобы кататься по городу.В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения)В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.