Фигурант, управлявший чкжим скутером, был задержан сотрудниками дорожно-постовой службы.
В середине июля текущего года в ночное время сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району остановили скутер под управлением 18-летнего местного жителя.
Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не смог пояснить, откуда у него транспортное средство. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что несколькими часами ранее скутер был похищен в одном из дворов города Собинка.
Задержанный пояснил, что планировал использовать чужое транспортное средство для того, чтобы кататься по городу.
В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения)
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.