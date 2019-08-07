Прохожий забыл его на трансформаторном щите
Прохожий забыл его на трансформаторном щите
В полицию обратился житель Судогодского района, сообщивший, что у него пропал мобильный телефон, стоимостью 20 тысяч рублей.
Правоохранители выяснили, что гаджет могли украсть в момент, когда потерпевший находился во дворе одного из домов.
По подозрению в причастности к хищению задержали 33-летнего местного жителя.
Он во всем признался, пояснив, что заметил телефон, забытый мужчиной на трансформаторном щите, но возвращать его владельцу не стал, оставив себе.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.