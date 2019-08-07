В СМИ появилась информация о том, что у певицы Глюкозы тайная связь с Олегом Майами, певцом, бывшим участником скандально известного реалити-шоу Дом-2. Мужчина прокомментировал эти данные.

В СМИ появилась информация о том, что у певицы Глюкозы тайная связь с Олегом Майами, певцом, бывшим участником скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Мужчина прокомментировал эти данные.На протяжении нескольких недель в СМИ муссируются слухи о проблемах в супружеской жизни певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) и бизнесмена Александра Чистякова. Якобы пара на грани развода. Пытаясь выяснить причины возможного расставания, журналисты обнародовали данные, будто у Натальи тайная любовная связь с бывшим участником телепроекта "Дом-2", певцом, ведущим Олегом Майами.И если сама Глюкоза предпочитает эти данные не комментировать, то сам Олег не смог промолчать. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он опубликовал скрин заголовка статьи и иронично приписал от себя: "Ну что за бред, не могу же я со всеми спать!"Даже ходили слухи, будто Наталья Чистякова-Ионова пыталась связаться с Егором Кридом, но у нее ничего не получилось. Интересно, что сама певица тоже с юмором относится к подобным слухам. Так, она обнародовала ролик, на котором по видеосвязи разговаривает с мужем."Слушай, а ты знаешь, что мы с тобой, оказывается, разводимся?" – со смехом поинтересовалась у супруга певица. Тот удивился: "Вот как? И когда?" – "Ну, видимо, совсем скоро" – "И что делать будем?" – "Имущество будем делить! Ну, я не знаю как... Хотя с детьми нам попроще: у нас с тобой их двое. Один – тебе, другой – мне. А вот что с животными делать, я не знаю, Муфтик-то один (речь идет о собаке. – Прим. ред.). Хотя я тебе могу отдать попугая," – предложила Наталья. Тот отказался: "Не, он кричит много". Наталья посмеялась. Как предположили поклонники, этим видео Наталья Чистякова-Ионова дала понять, что информация о разводе лишь слухи.